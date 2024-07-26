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Иностранец пойдет под суд в Новосибирске за фейки о ВС РФ

Калининский райсуд Новосибирска рассмотрит дело гражданина Таджикистана, обвиняемого в публичном распространении ложной информации о ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (ч.1 ст. 213 УК РФ).

Также ему вменяют в вину хулиганство (ч.1 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Обвиняемый находится под стражей с апреля 2024 года.

По данным следствия, с февраля 2022-го по март 2024 года фигурант дела «сообщал заведомо ложную информацию о целях, методах и ходе СВО». Также, говорится в сообщении, он якобы выражал «явное неуважение к обществу по мотивам национальной ненависти к гражданам РФ».

Иностранец прибыл из Таджикистана в Россию в 2012 году. В 2021 году он получил вид на жительство, а в феврале текущего года подал заявление на получение гражданства РФ. При этом, установили следователи, члены семьи задержанного, жена и дети — с ноября 2022 года проживают на территории РФ незаконно.