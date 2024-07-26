В истории о гибели в Омске 15-летней школьницы появились секретные сведения

Напомним, девочка-подросток в понедельник, 22 июля 2024 года, перед отъездом в Москву одна пошла прогуляться в парк Победы, а потом перестала выходить на связь. Были развернуты масштабные поиски с участием большого количества людей. Служебная собака взяла след по вещам девочки и привела к Иртышу, после чего поиски на реке усилились. Тело было найдено на четвертые сутки в районе лодочной станции по улице 3-й Островской.