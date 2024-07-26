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Воронежский суд выпустил из СИЗО бывшего главу Россошанского района

Ленинский райсуд Воронежа выпустил из-под стражи бывшего главу Россошанского района Юрия Мишанкова. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, ему назначена мера пресечения в виде определенных действий.

Юрий Мишанков находился в СИЗО с 3 апреля. Региональное управление Следственного комитета России возбудило в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, в 2010—2015 годах Юрий Мишанков, используя свое служебное положение, мошенническим путем приобрел фактическое право собственности на земельные участки с возможностью беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими. Ущерб муниципалитету оценивается почти в 5,7 млн руб.

После возбуждения уголовного дела Юрий Мишанков покинул пост. Изначально он не признавал вину. Сейчас он изменил свое отношение к предъявленному обвинению, возместил ущерб и сменил адвоката. В связи с этим следствие вышло с ходатайством о смягчении меры пресечения.