Стало известно, кто был следующей целью убийцы Фарион

«По его словам, в списке есть и другие имена, которые власти раскрывать отказались», — подчеркивает издание.
В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. Украинский телеканал «Прямой» сообщил, что ответственность за убийство экс-депутата взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.
В свою очередь, как пишет украинское издание «Страна», стало известно имя задержанного — это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения.
В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из «Львовской политехники», где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал «Общественное».