Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто был следующей целью убийцы Фарион

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Макс Бужанский должен был стать следующей жертвой убийцы экс-депутата Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, заявил глава МВД страны Игорь Клименко, его слова приводит «Страна.ua».

Источник: AP 2023

«По его словам, в списке есть и другие имена, которые власти раскрывать отказались», — подчеркивает издание.

В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. Украинский телеканал «Прямой» сообщил, что ответственность за убийство экс-депутата взяла на себя запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power.

В свою очередь, как пишет украинское издание «Страна», стало известно имя задержанного — это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения.

В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из «Львовской политехники», где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал телеканал «Общественное».