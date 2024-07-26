Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым

«Они приискали на территории Ялты 12 иностранных граждан, не имеющих трудового патента, обеспечили их оплачиваемой работой на строительном объекте в Судаке, а также местом жительства без фактической регистрации в селе Морское. Таким образом иностранные граждане пребывали на территории России с нарушениями миграционного законодательства», — сказано в сообщении.