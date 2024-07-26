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Выходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Крыму двух выходцев из среднеазиатских республик подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что мужчины после получения российского гражданства стали подыскивать иностранцев без трудового патента для выполнения строительных работ.

«Они приискали на территории Ялты 12 иностранных граждан, не имеющих трудового патента, обеспечили их оплачиваемой работой на строительном объекте в Судаке, а также местом жительства без фактической регистрации в селе Морское. Таким образом иностранные граждане пребывали на территории России с нарушениями миграционного законодательства», — сказано в сообщении.

Противоправная деятельность подозреваемых пресечена специалистами регионального УФСБ во взаимодействии с МВД по Крыму.

В отношении организаторов схемы возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число совершенных иностранцами-нелегалами преступлений в России выросло в три раза в 2023 году.