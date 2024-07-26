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В Мозыре велосипедист попал под колеса легковушки

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре велосипедист попал под колеса легковушки, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло в райцентре около полудня 25 июля. 57-летний водитель на «Фольксваген Пассат» ехал по бульвару Юности в направлении ул. Притыцкого. В пути не уступил дорогу и сбил 59-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Велосипедиста доставили в травматологию Мозырской городской больницы.

ГАИ призывает водителей быть максимально внимательными за рулем, особенно при подъезде к таким опасным участкам дорог, как пешеходные переходы. «Велосипедистам и пешеходам не стоит спешить пересекать проезжую часть, всегда убедитесь в своей безопасности и только после этого начинайте движение», — подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.