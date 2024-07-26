В Мозыре велосипедист попал под колеса легковушки

ДТП произошло в райцентре около полудня 25 июля. 57-летний водитель на «Фольксваген Пассат» ехал по бульвару Юности в направлении ул. Притыцкого. В пути не уступил дорогу и сбил 59-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Велосипедиста доставили в травматологию Мозырской городской больницы.



ГАИ призывает водителей быть максимально внимательными за рулем, особенно при подъезде к таким опасным участкам дорог, как пешеходные переходы. «Велосипедистам и пешеходам не стоит спешить пересекать проезжую часть, всегда убедитесь в своей безопасности и только после этого начинайте движение», — подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.