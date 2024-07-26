Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка

«Как установлено экспертом, ребенок являлся живорожденным, доношенным, жизнеспособным», — отметили в ведомстве, добавив, что в течение всего периода беременности женщина за медицинской помощью не обращалась, на учете в гинекологическом отделении не стояла, скрывала от окружающих состояние беременности, при этом неоднократно пыталась сделать аборт самостоятельно.