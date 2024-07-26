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Крымчанку будут судить за убийство новорожденного ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Крыму будут судить 27-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает прокуратура республики.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, 17 мая этого года женщина после родов в домашних условиях оставила новорожденного ребенка в выгребной яме уличного туалета, где он умер от общего переохлаждения.

«Как установлено экспертом, ребенок являлся живорожденным, доношенным, жизнеспособным», — отметили в ведомстве, добавив, что в течение всего периода беременности женщина за медицинской помощью не обращалась, на учете в гинекологическом отделении не стояла, скрывала от окружающих состояние беременности, при этом неоднократно пыталась сделать аборт самостоятельно.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд.

В крымском главке СК РФ добавили, что двое других несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав.