Суд в Москве арестовал таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического пистолета

25 июля на Международном шоссе в Москве водитель такси поссорился с пассажиром. В ходе конфликта автомобиль врезался в металлическое ограждение, и водитель не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета пассажиру в голову. Потерпевшего положили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. В отношении 68-летнего таксиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).