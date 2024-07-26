Суд в Москве арестовал таксиста, выстрелившего в пассажира из травматического пистолета

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Суд арестовал водителя такси, который несколько раз выстрелил из травматического пистолета в пассажира во время ссоры на дороге в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«С учетом позиции Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, обвиняемый в судебном заседании просил избрать ему домашний арест или запрет определенных действий.
25 июля на Международном шоссе в Москве водитель такси поссорился с пассажиром. В ходе конфликта автомобиль врезался в металлическое ограждение, и водитель не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета пассажиру в голову. Потерпевшего положили в реанимационное отделение одной из столичных больниц. В отношении 68-летнего таксиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).