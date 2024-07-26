Коммерческая организация обманула дольщиков более чем на 109 млн в Иркутске

В Иркутске завершили расследование уголовного дела по обвинению фактического руководителя и директора коммерческой организации. Их считают виновными в двух преступлениях, которые связаны с мошенничеством, совершенном по предварительному сговору. Об этом КП-Иркутск сообщили в Прокуратуре Иркутской области.
Версия следствия заключается в том, что с ноября 2018 года по апрель 2023 года ген директор и руководитель строительной организации похищали деньги у людей, которые заключили договор участия в долевом строительстве. Обвиняемые создали фиктивные документы и потратили деньги дольщиков, в том числе вложившихся в строительство ЖК «Огни города». Пострадавшим сейчас выплачивается компенсация.
— В результате этого коммерческая организация не исполнила взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства, не завершила строительство указанного объекта и не передала в собственность гражданам жилые помещения, чем причинила имущественный ущерб в особо крупном размере более 109 млн рублей, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, данная компания заключила договор со Слюдянским муниципальным образованием на строительство школы в микрорайоне «Рудоуправление» города Слюдянка. С августа 2019 по декабрь 2022 года обвиняемые отдали заказчику документы, которые содержали ложные сведения о проведенных работах и поставке строительных материалов. На счет преступников было переведено более семи миллионов рублей, которыми они распорядились в личных целях. На имущество одного из фигурантов преступления наложили имущественный арест в размере более 67 миллионов рублей. Сейчас дело направлено в суд.
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