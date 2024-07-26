Коммерческая организация обманула дольщиков более чем на 109 млн в Иркутске

Помимо этого, данная компания заключила договор со Слюдянским муниципальным образованием на строительство школы в микрорайоне «Рудоуправление» города Слюдянка. С августа 2019 по декабрь 2022 года обвиняемые отдали заказчику документы, которые содержали ложные сведения о проведенных работах и поставке строительных материалов. На счет преступников было переведено более семи миллионов рублей, которыми они распорядились в личных целях. На имущество одного из фигурантов преступления наложили имущественный арест в размере более 67 миллионов рублей. Сейчас дело направлено в суд.