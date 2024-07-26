Воронежец не оплатил покупки и избил охранника в воронежском магазине

В Воронеже полицейские задержали грабителя, который похитил товары в супермаркете. Инцидент произошел в одном из магазинов на Ленинском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 26 июля.
Мужчина пришел в супермаркет, набрал продукты в пакет и направился к выходу, не оплатив товары. Его попытался остановить охранник. Но злоумышленник ударил его и сбежал.
По полученной оперативной информации полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 42-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.