«Обманул 86 человек»: в Красноярском крае перед судом предстанет основатель финансовой пирамиды

В Железногорске перед судом предстанет основатель финансовой пирамиды. Как сообщает прокуратура Красноярского края, председатель кредитно-потребительского кооператива открыл свою микрофинансовую организацию «Салид» ещё в 2011 году.
Люди, которые не учатся на чужих ошибках, понесли свои сбережения в филиалы железногорского Мавроди. Создавались так называемые «вклады». Эти деньги в дальнейшем выдавались клиентам организации взаймы, а «вкладчики» получали, либо должны были получить «проценты».
В то время как займодатели ничего не подозревали и наивно верили в своё богатое будущее, аферист похищал их суммы. Известно, что в его имуществе два земельных участка, автомобиль, квартира и гостиница.
Обещанные им проценты выплачивались по всем известной схеме — принципу «финансовой пирамиды», которая заведомо обречена на провал.
— Сколько вкладчиков было, я сказать не могу. Суммы вкладов были от 30 тысяч руб. до 1,5 миллионов рублей. Можно было внести и больше при заключении разными договорами, — объяснил мужчина.
Только в апреле 2024 года, спустя более 10 лет, тайна железногорского афериста раскрылась. Тогда-то люди и осознали, что баснословных денег им не видать. За всё время злоумышленник обманул 86 человек и похитил более 41 миллиона рублей.
Мужчина предстанет перед судом. Прокуратура края уже утвердила обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Имущество железногорца арестовано.