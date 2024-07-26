В страшной аварии погибли три человека в Зиминском районе

По предварительной информации известно, что водитель автомобиля «ВАЗ 2104» на перекрестке не предоставил преимущество в движении водителю машины «GREAT WALL», который двигался по главной дороге. После удара внедорожник выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «Скания R440», затем слетел в кювет.