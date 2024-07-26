В страшной аварии погибли три человека в Зиминском районе

В Зиминском районе случилось ужасающее ДТП, в результате которого погибло три человека. Столкновение произошло днем 25 июля на 1603 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции по Иркутской области.
По предварительной информации известно, что водитель автомобиля «ВАЗ 2104» на перекрестке не предоставил преимущество в движении водителю машины «GREAT WALL», который двигался по главной дороге. После удара внедорожник выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «Скания R440», затем слетел в кювет.
— В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «GREAT WALL» от полученных травм, скончались на месте происшествия. Водитель Жигулей с места происшествия скрылся, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас полиция проводит мероприятия, связанные с поиском виновного. После завершения проверки будут приняты соответствующие решения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с рельс сошел грузовой вагон.