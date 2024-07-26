Депутаты ЗС работают в подтопленных районах Иркутской области

«Подтопило дороги к населённым пунктам Сереброво, Соляная и Старошелехово, — говорит Наталья Дикусарова — Ситуация остаётся напряжённой. Конечно, местные жители и главы территорий за много лет уже успели узнать, чего можно ожидать от нашей реки и на какую информацию ориентироваться. Была беспокойная ночь, но сейчас все собраны, и жители проинформированы. Готов пункт временного размещения. Подтоплений домов в настоящее время нет».
В Нижнеудинском районе из-за подтопления объявили режим ЧС. В оперативную группу реагирования на нештатные ситуации вошла депутат регионального парламента Елена Крыжановская. Он вылетала в поселения, где ситуация близка к критической, чтобы доставить необходимые вещи в пункты временного размещения, а также принимала участие в заблаговременной эвакуации жителей.