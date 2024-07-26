Водитель большегруза погиб от удара током в Мядельском районе

«По данным следствия, днем 25 июля 56-летний водитель одной из организаций Гродненской области, после выгрузки асфальтобетонной смеси двигался от укладчика по дороге Р-60 в агрогородке Занарочь с поднятым кузовом. Во время движения грузовой автомобиль зацепил провод линии электропередач. При выходе из кабины, водителя ударило током. От полученных травм он скончался», — сообщили в ведомстве.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.



«Все обстоятельства произошедшего будут установлены Мядельским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые привели к трагедии», — подчеркнули правоохранители.