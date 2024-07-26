В Челябинской области грузовик раздавил LADA, погиб человек

На 1650-м километре трассы М-5 в Челябинской области случилось смертельное ДТП. В аварию попали «КАМАЗ» и LADA Granta.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла во время дождя. 51-летний водитель фуры не справился с управлением на повороте, прицеп «КАМАЗа» занесло. Он обрушился на встречную легковушку.
Водитель LADA погиб на месте. В полиции пока не установили его личность. На вид погибшему было примерно 35−40 лет.
Пассажира легковой машины, мужчину 35−40 лет, с травмами увезли в больницу.