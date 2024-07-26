18-летнюю девушку с двойным гражданством выявили в Байконуре

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в июле текущего года при проверке документов сотрудники миграционной службы представительства МВД РК в городе Байконуре установили, что жительница города не сообщила в установленные сроки о приобретении гражданства другой страны. У девушки изъяли удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, была зарегистрирована утрата гражданства нашей страны.