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18-летнюю девушку с двойным гражданством выявили в Байконуре

В Байконуре 18-летняя девушка не сообщила в установленные сроки о приобретении гражданства Российской Федерации. Теперь ей грозит крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в июле текущего года при проверке документов сотрудники миграционной службы представительства МВД РК в городе Байконуре установили, что жительница города не сообщила в установленные сроки о приобретении гражданства другой страны. У девушки изъяли удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, была зарегистрирована утрата гражданства нашей страны.

Нарушительница привлечена к административной ответственности, ей грозит штраф 200 МРП (738 400 тенге).

«Двойное гражданство в Республике Казахстан не допускается. В случае приобретения гражданства другого государства необходимо уведомить подразделения миграционной службы в течение 30 календарных дней со дня приобретения», — подчеркнули в МВД.

Отметим, что по ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. Ранее жительница Атырау с двойным гражданством была привлечена к ответственности.

За нарушение законодательства ее оштрафовали на сумму свыше 500 тыс. тенге. В Туркестане при регистрации на авиарейс была выявлена супружеская пара из США, нарушившая законодательство Казахстана. В отношении правонарушителей составили адмпротокол за несообщение факта приобретения иностранного гражданства.