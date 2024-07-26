Сальмонелла на обед. В Петербурге массовые отравления едой

Вместо оздоровительного лагеря — больничная койка. Так завершился отдых 14 детей, которые в летнем лагере «Солнечный» под Санкт-Петербургом подхватили острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие отправлены лечиться, а между тем этот случай далеко не первый эпизод массового отравления.
Привез из дома?
Первые сообщения о массовом отравлении появились в соцсетях — там обеспокоенные мамы и папы писали, что дети жалуются на качество продуктов и плохое самочувствие. Часть родителей забрали своих отпрысков с отдыха, а некоторые матери узнали об отравлении ребенка уже когда он находился в больнице.
«Всего зарегистрировано 42 случая кишечной инфекции, а госпитализировано 14 детей, — пояснили в Роспотребнадзоре Петербурга. — В связи с регистрацией очага норовирусной инфекции в детском оздоровительном лагере “Солнечный” в поселке Молодежный проведены противоэпидемические мероприятия».
Специалисты ведомства дезинфицировали помещения в лагере (а также матрасы и стены), отправили на обследование сотрудников и взяли пробы питания. Однако как именно инфекция попала в лагерь? Как заявил генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» в разговоре с «78.ru», есть подозрения, что инфекцию воздушно-капельным путем передал один из детей, который съездил на выходной с родителями в Петербург.
Опасная еда.
Сегодня стало известно и о массовом отравлении воспитанников частного детского сада «Дельфин» — сразу 26 малышей находятся под присмотром медиков, а восемь из них госпитализированы. Оказалось, что в детсаду были выявлены серьёзные нарушения санитарных норм — не соблюдалась групповая изоляция, требования к дезинфекции, отсутствовала стирка постельного белья и уборка, срок годности продуктов не соблюдался. В результате в продуктах обнаружена сальмонелла, и с реализации было снято 363,712 килограмма продуктов. Сейчас детсад закрыт.
Одновременно с этим случай массового отравления зафиксирован и в центре Петербурга — минимум семь покупателей готовой еды в супермаркете на Владимирском проспекте обратились в больницу. Каждый приобретал готовую куру-гриль, после чего у покупателя был обнаружен сальмонеллез. Есть ли среди пострадавших дети — не уточняется.
«С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний 25 июля составлен протокол о временном запрете деятельности цеха по изготовлению кулинарной продукции супермаркета “Eurospar” на Владимирсокм проспекте. Управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда», — пояснили в ведомстве.
Детский лагерь — опасная зона отдыха?
В целом по России в этом году зафиксирован небывалый всплеск отравлений — на днях 26 детей госпитализировали из лагеря в Крыму, в Евпатории нашли острую кишечную инфекцию. В детском лагере в Туве 47 человек пострадали от отравления, предварительно, некачественной оказалась шаурма. Власти Кировской области закрыли незарегистрированный детский лагерь, где массово отравились отдыхающие. Под закрытие попал и лагерь в Кузбассе, где отравления зафиксировали сразу у 40 несовершеннолетних.
Подобный случай.
Массовые отравления едой не в первый раз фиксируются и в Петербурге — самый известный случай произошел с выпускниками 2023 года — тогда после ресторанной вечеринки по случаи окончания школы с отравлением слегли 112 человек! Оказалось, что владелец ресторана в Мучном переулке, где отдыхали выпускники, не только не думал о санитарных нормах, но и допустил до работы сотрудников, являющихся носителями возбудителя кишечной инфекции. В результате ресторатора оштрафовали на полмиллиона рублей. Денежную компенсацию через суд добились и пострадавшие.
Трагический случай был зафиксирован в этом году в Нижегородской области, когда из-за салата с лобио, которое содержало бактерию ботулизма, умер 24-летний житель Дзержинска. Он стал уже второй жертвой, первый случай гибели произошел в июне — тогда скончался 21-летний уроженец Костромы.