Сальмонелла на обед. В Петербурге массовые отравления едой

Массовые отравления едой не в первый раз фиксируются и в Петербурге — самый известный случай произошел с выпускниками 2023 года — тогда после ресторанной вечеринки по случаи окончания школы с отравлением слегли 112 человек! Оказалось, что владелец ресторана в Мучном переулке, где отдыхали выпускники, не только не думал о санитарных нормах, но и допустил до работы сотрудников, являющихся носителями возбудителя кишечной инфекции. В результате ресторатора оштрафовали на полмиллиона рублей. Денежную компенсацию через суд добились и пострадавшие.