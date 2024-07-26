Девушку изнасиловали в СКО

«Девушка была в компании с давним другом. А этот друг привел с собой другого друга, который совершил насилие. Девушка очень сопротивлялась, тот давний друг не мог не слышать, как она зовет на помощь, потому что был в двух метрах от места происшествия. На теле были кровоподтеки, гематомы, в том числе на голове, одежда порвана-растянута. Она сразу обратилась в полицию. С РОВД Айыртауского района их ВМЕСТЕ с подозреваемым повезли на экспертизы в одной машине. Сотрудники оставляли их один на один в машине, когда выходили в магазин. Тогда подозреваемый говорил ей: “прости меня, у меня семья, и поэтому давно не было”, — написано на официальной странице фонда НеМолчиKZ.