Суд вынес решение по экс-супруге Марата Айтенова

Из материалов дела следует, что женщина в ходе семейного скандала выражалась нецензурной бранью в адрес бывшего супруга.
Примечательно, что в суде она свою вину не признала.
«Пояснила, что экс-супруга нецензурной бранью не оскорбляла, а лишь обозначала глагол в форме нецензурной брани. При этом бывший супруг незаконно находился в доме и провоцировал ее».
Санкция ч.1 ст. 73 КоАП предусматривает взыскание — предупреждение или арест на 5 суток.
Также отмечено, что правонарушитель имеет малолетних детей и относится к категории лиц, к которым арест не применяется.
«Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано наличие малолетних детей и совершение правонарушения впервые. Отягчающих — не установлено».
В результате:
Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 73 КоАП с наложением административного взыскания в виде предупреждения.
Постановление не вступило в законную силу.
Дана Атешова, бывшая жена Марата Айтенова, который является братом экс-акима Шымкента, 12 июля выступила с громким заявлением. По ее словам, бывший муж и его доверенные лица, выселяли ее из дома с применением насилия.
Позже в полиции Астаны прокомментировали инцидент. В ведомстве подчеркнули, что в отношении бывшего супруга возбуждено административное производство, а по факту применения физической силы начато досудебное расследование.
Между тем в соцсетях распространяют видео, на котором, предположительно, Дана Атешова ударила чем-то по голове Марата Айтенова, после чего у него потекла кровь.