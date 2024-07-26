«Угрожал раздавить палатки трактором, бил и душил»: с туристов требовали плату за отдых вблизи Братского водохранилища

В июне этого года на всю Иркутскую область прогремела жуткая история убийства 33-летнего мужчины, который отказался платить за выезд с пляжа на Братском водохранилище. Расправа над ним произошла на глазах у его беременной жены и детей. КП-Иркутск подробно освещала события того дня, рокового для Василия Кустова и его семьи.
Позже выяснилось, что это не единственный подобный случай. В редакцию обратилась жительница Усолья-Сибирского Ольга Ивлева. Год назад она вместе с семьей и друзьями также отправилась на берег водохранилища. Компания разбила палаточный лагерь и уже предвкушала радостные дни отпуска. Однако отдых едва не закончился трагедией….
Разбили лагерь за территорией турбазы.
— В конце июля прошлого года мы компанией решили отдохнуть на берегу водохранилища в Братском районе. Поехали моя мама с отчимом, родной брат Евгений с женой и двумя детьми, их друг с супругой и полуторагодовалым сыном, а также моя 9-летняя дочь, — рассказывает 33-летняя Ольга Ивлева. — Я на тот момент была на шестом месяце беременности. Ранее в этих местах никогда не отдыхали, отправились на разведку.
Изначально компания планировала разбить палаточный лагерь в пределах местности одной из турбаз. Как и полагается, заехав за шлагбаум, они заплатили за въезд каждой машины по 300 рублей. Однако, когда оказались на территории, выяснилось, что свободных мест нет.
— Поздний вечер пятницы, все побережье было усыпано людьми. Некуда даже приткнуться! Собрались обратно. Нам вернули деньги, и мы возвратились на дорогу.
Ольга рассказывает, что через некоторое время компания заприметила небольшой участок леса. Возле него вдоль дороги разместились другие отдыхающие. Сибиряки решили остановиться в этом месте: расставили машины, а между ними палатки. Переночевали. А утром следующего дня в лагере появился незнакомый мужчина.
— Он заявил, что мы должны заплатить ему 2000 рублей (500 рублей за каждую машину). Якобы он арендатор этой земли. Мы попросили показать документы, которые подтвердили бы его слова. Мало ли какой это проходимец? Чтобы был оформлен договор или чек. При этом ведь стояли мы не на территории турбазы, а за шлагбаумом, в лесу! И никакие услуги не были оказаны: дрова и канистры с водой у нас свои, а мусор мы всегда увозим сами.
Предоставлять документы мужчина отказался, ушел. Однако на протяжении всего дня периодически наведывался к компании и напоминал о «задолженности». Выяснилось, что с других отдыхающих он также требовал деньги, а кому-то и вовсе даже угрожал. Во избежание неприятностей некоторые отдыхающие в итоге оплатили аренду. Ближе к вечеру появился участковый. Разобравшись в подробностях конфликта, он заверил семью Ольги в том, что они никому ничего не должны за установку палаток.
Угрожал разнести палатки с помощью трактора.
— Ночью мы улеглись спать. Мужчины находились в машинах, а женщины с детьми в палатках. Я вместе с дочкой ночевала в своем автомобиле. Неожиданно проснулась от шума на улице и яркого света, который бил в окно. Открыла дверь и вышла…
Увиденное повергло Ольгу в шок. Прямо перед ней стоял большой строительный трактор, а его ковш уже касался палатки, в которой спала жена брата и две племянницы. За рулем трактора находился тот самый мужчина, который требовал с отдыхающих деньги.
— Я закричала невестке, чтобы она скорее выбиралась. Алена выскочила и буквально за ноги вытаскивала спящих детей. Водитель заглушил трактор. Он был пьян и матом выгонял нас с этого места. Мол, он сейчас здесь будет проводить строительные работы и все тут разнесет. В это же время проснулась мама и жена друга моего брата, они отвели детей на безопасное расстояние. Мужчины в автомобилях крепко спали и не сразу услышали, что происходит.
Ольга рассказывает, что женщины, испугавшись за детей, начали кричать на нежданного гостя и снимали происходящее на видео. Невестка сибирячки в это время побежала к машинам, чтобы разбудить мужчин. Также к лагерю отдыхающих подъехал еще один автомобиль, в котором находились двое людей. Как позже выяснила Ольга, это была жена и родственник агрессивного незнакомца. Сибирячка слезно просила их успокоить мужчину. Однако те лишь наблюдали за происходящим и особо не вмешивались.
— Он опять вернулся в трактор, завел его и начал медленно двигаться в сторону моей машины. Будто гарцевал на нем. В это время там спала дочь. Я вынесла ее оттуда на руках.
«Папу чуть не убили».
В это время невестка Ольги растолкала спящего мужа. Евгений открыл дверь трактора и попытался заглушить его.
— Водитель выскочил из кабины и набросился на брата, принялся его бить и душить. Мы в этот момент кричали и пытались их разнять. Маме каким-то образом удалось его на секунду остановить, поцарапав. Только после этого он его отпустил. Евгений потерял сознание. Мы переложили его в машину. Он пришел в себя. Повсюду была кровь…
Ольга рассказывает, что на тот момент все трое незнакомцев уже уехали. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, дали показания.
— Потерпевшими признали брата и маму, поскольку у них было множество ушибов. У меня медики диагностировали повышенное давление. Родным нужно было ехать в травмпункт и снимать побои. Мы быстро собрали вещи и отправились в сторону дома. Было уже раннее утро.
Ближе к вечеру того же дня в дом к пострадавшим приехали правоохранители, составили протоколы и забрали справки, подтверждающие степень полученных травм. Документы, как объяснили семье, отправили в Осинский район.
— После этого с нами никто не связывался. Только через несколько дней брату позвонил неизвестный и просил забрать заявление. Евгений отказался. А через некоторое время прошел слух, что в этих местах также отдыхала компания парней из Усольского района, и, узнав о том, что произошло с нами, они якобы нашли этого мужчину и устроили с ним потасовку, чтобы отомстить за нас. После тот угрожал составить встречное заявление на моего брата, мол, это было сделано по его указке. Но этого не произошло.
Ольга рассказывает, что после этого случая семья зареклась больше никогда не ездить на отдых в эти места. Но месяц назад, узнав об убийстве Василия Кустова, женщина решила предать огласке случившееся.
— Когда я поняла, что это тоже самое место, где отдыхали мы, у меня волосы дыбом встали. Я вспомнила весь этот пережитый ужас. Я считаю, что это нельзя оставлять просто так. Разве можно так поступать с людьми? Брат до сих пор восстанавливается, у него появились головные боли, периодически онемевает рука, за которую его хватали. Дети тоже часто вспоминают этот случай. Они ведь все видели и плакали тогда. Четырехлетняя дочь брата, когда смотрит мультфильм «Синий трактор», говорит своему отцу: «Помнишь, тебя чуть не убил водитель такой же машины?».
ОФИЦИАЛЬНО.
— По факту инцидента, произошедшего 30 июля 2023 года на берегу Братского водохранилища, сотрудниками отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Боханский» была назначена судебно-медицинская экспертиза. В соответствии с выводами специалистов телесные повреждения, нанесенные в результате потасовки, относятся к категории не причинивших вреда здоровью, в связи с чем в действиях участников инцидента не усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния. Вместе с тем, сотрудниками полиции будет дана правовая оценка участникам конфликта в рамках статьи 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области.