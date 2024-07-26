«Угрожал раздавить палатки трактором, бил и душил»: с туристов требовали плату за отдых вблизи Братского водохранилища

— Он заявил, что мы должны заплатить ему 2000 рублей (500 рублей за каждую машину). Якобы он арендатор этой земли. Мы попросили показать документы, которые подтвердили бы его слова. Мало ли какой это проходимец? Чтобы был оформлен договор или чек. При этом ведь стояли мы не на территории турбазы, а за шлагбаумом, в лесу! И никакие услуги не были оказаны: дрова и канистры с водой у нас свои, а мусор мы всегда увозим сами.