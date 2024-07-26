Два человека утонули в Ростове с начала купального сезона

— Для организованного и безопасного купания граждан на территории Ростоваежедневно с 10.00 до 20.00 функционируют три пляжа: муниципальный пляж на острове Зеленый, центральный городской пляж и частный пляж «Карерра». Но некоторые горожане предпочитают спасаться от летнего зноя на «диких пляжах», — говорится в сообщении.