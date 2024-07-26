В Омске обстреляли автомобиль с нетрезвым водителем

Омские инспекторы ГИБДД вынуждены были открыть огонь по автомобилю, который пытался скрыться от погони.
Подозрительную иномарку сотрудники ДПС заметили в Кировском округе. Водитель требованию остановиться не подчинился, напротив, поехал еще быстрее. Госавтоинспекторы начали преследование нарушителя. Для задержания были привлечены еще несколько экипажей.
Об итогах погони рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в группе Госавтоинспекции по Омской области «Вконтакте».
«Пытаясь уйти от полицейских, водитель неоднократно допускал грубые нарушения правил дорожного движения, чем создавал на дороге аварийно-опасные ситуации. Спустя некоторое время мужчина выехал на загородную автодорогу и направился в сторону поселка Азово. Сотрудники приняли решение применить огнестрельное оружие. Сделав сначала предупредительный выстрел, они открыли прицельный огонь по колесам. Нарушитель съехал в кювет и был задержан», — сообщила представитель ведомства.
Как установило медицинское освидетельствование, 34-летний житель Омской области за рулем иномарки был пьян. Ранее на него уже было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.