В Омске обстреляли автомобиль с нетрезвым водителем

«Пытаясь уйти от полицейских, водитель неоднократно допускал грубые нарушения правил дорожного движения, чем создавал на дороге аварийно-опасные ситуации. Спустя некоторое время мужчина выехал на загородную автодорогу и направился в сторону поселка Азово. Сотрудники приняли решение применить огнестрельное оружие. Сделав сначала предупредительный выстрел, они открыли прицельный огонь по колесам. Нарушитель съехал в кювет и был задержан», — сообщила представитель ведомства.