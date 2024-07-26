Бастрыкин поручил проверить конфликт таксистов за место в «Храброво»

«В социальных медиа сообщается о том, что в международном аэропорту “Храброво” несколько таксистов не позволяют другим водителям работать на этой территории. Кроме того, в публикации приводится факт нападения таксистов на одного из мужчин, который хотел подвезти клиентку», — говорится в сообщении. Следственные органы регионального СУ СК начали проверку.