Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить конфликт таксистов за место в «Храброво». Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале СК РФ.
«В социальных медиа сообщается о том, что в международном аэропорту “Храброво” несколько таксистов не позволяют другим водителям работать на этой территории. Кроме того, в публикации приводится факт нападения таксистов на одного из мужчин, который хотел подвезти клиентку», — говорится в сообщении. Следственные органы регионального СУ СК начали проверку.
Стоит отметить, что стойки в аэропорту «Храброво» арендуют несколько официальных служб такси. Для остальных автомобилей действуют общие условия. Они могут бесплатно заезжать на территорию только один раз в течение двух часов. Из-за этого водители крупных агрегаторов зачастую высаживают пассажиров у шлагбаума.
В 2020 году общественники просили экс-губернатора Антона Алиханова обеспечить равные условия для всех таксомоторных компаний в «Храброво». «Это снизит стоимость поездки на 20% и позволит пассажирам использовать привычные способы вызова машин. Со стороны органов власти нужно только проконтролировать, чтобы все машины, которые приезжают туда по заказам такси, имели разрешение на данную перевозку», — поясняли активисты.