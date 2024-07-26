«Тела вывезли через сутки»: появились новые подробности в деле без вести пропавших Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева

Вот уже больше трех месяцев дело об исчезновении Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева из Улан-Удэ остается нераскрытым до конца. Напомним, молодые люди пропали при загадочных обстоятельствах еще в середине апреля. Они встретились на парковке супермаркета, затем сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Финалистку конкурса красоты «Миссис Бурятия» и ее знакомого искал целый город. Что известно о нашумевшем деле на сегодняшний день? Новыми подробностями поделились в Следственном комитете Бурятии.
Встретились на парковке и пропали.
Как ранее сообщала КП-Иркутск, королева красоты и мать двоих детей 30-летняя Сэсэг Буинова пропала вечером 11 апреля. Женщина сообщила близким, что поедет подработать водителем в такси. Родственники рассказывали, что для нее это было привычным делом. Сибирячка села в свой автомобиль Mitsubishi Outlander черного цвета и уехала из домой.
Но к обещанному времени Сэсэг не вернулась. Ее телефон был отключен. Семья сибирячки обратилась в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда. На поиски женщины вышли сотни человек.
Вскоре во дворе жилого дома Улан-Удэ нашли внедорожник сибирячки. Однако на иномарке не было номеров, позже их обнаружили в багажнике. Также в салоне со стороны водительского места была кровь.
14 апреля выяснилось, что Сэсэг пропала не одна. На горячую линию поисково-спасательного отряда обратились родные 26-летнего Станислава Норбоева. Он исчез в тот же день, что и сибирячка. Это оказалось не просто совпадением. Правоохранителям удалось установить, что Сэсэг и Станислав действительно были знакомы и тот вечер проводили вместе.
— Женщина встретила знакомого на площадке перед магазином крупной торговой сети. Он сел в салон ее автомобиля. После этого они вместе уехали в неизвестном направлении. По факту пропажи женщины заведено уголовное дело, — поясняли тогда в СУ СКР по Республике Бурятия.
Основная версия — убийство.
Волонтеры поисково-спасательного отряда и правоохранители продолжали искать мужчину и женщину. Поиски велись в промзонах, на берегу реки, в заброшенных зданиях и в лесном массиве. Вскоре в пригороде столицы Бурятии обнаружили личные вещи Сэсэг. Также были найдены и вещи Станислава: водительские права, ключи от автомобиля. Рядом с ними — лужа крови. Ее образец взяли для проведения экспертизы. 17 апреля добровольцы приостановили активный поиск, поскольку им не хватало свидетельств от очевидцев. Родным Норбоева и Буиновой пришлось объединиться и искать пропавших самостоятельно.
В конце мая в республиканском следкоме сообщили, что в деле об исчезновении появился подозреваемый, а основной версией пропажи мужчины и женщины является убийство.
— На участке местности между автодорогой и железнодорожными путями найдены следы крови, которыми обильно пропитан грунт. Согласно результатам исследования, эта кровь принадлежит пропавшему мужчине. Также следы капель крови, обнаруженные в автомобиле пропавшей женщины, принадлежат ее владелице, — рассказали тогда в СУ СКР по Республике Бурятия.
Выяснилось, что в автомобиль к Сэсэг и Станиславу подсел еще один человек. Но кто именно — неизвестно. Чтобы установить его личность, следователям необходимо было провести экспертизы, чтобы улучшить качество видео с камер уличного наблюдения, которые засняли его.
«Составлен портрет преступника».
В течение всего времени, что ищут Сэсэг и Станислава, появлялось несколько различных версий о том, что именно могло произойти. Загадку исчезновения красавицы и ее знакомого пытались разгадать в том числе и в студии ток-шоу «Малахов» на федеральном канале. Предполагали, что молодые люди сбежали, поскольку находились в романтических отношениях, или что это тщательно продуманный пиар-ход. Некоторые и вовсе считали, что к исчезновению Сэсэг якобы причастен ее супруг. Но ни одна из них не подтвердилась и все осталось лишь на уровне слухов.
И вот спустя три месяца после исчезновения появились новые подробности. Как рассказали в республиканском следкоме, следователям удалось доказательно установить, что преступление было совершено именно на улице Домостроительная, а также то, что тела пропавших вывезли на автомобиле через сутки.
— Установлен очевидец, который непродолжительное время общался с преступником. Составлен криминалистический портрет последнего. Есть определенные версии о его личности, — рассказал руководитель СУ СКР по Республике Бурятия Вячеслав Сухоруков в интервью телекомпании АТВ.
Кроме того, следователи сообщили, что в ходе расследования этого дела было назначено свыше 30 экспертиз, большая часть уже проведена. Допрошены более 100 свидетелей, которые могут пролить свет на случившееся.
— Проводится огромная работа. Следователи находятся в постоянном взаимодействии с МВД.
Но мотивов преступления следователи пока не могут раскрыть. КП-Иркутск продолжает следить за ситуацией.