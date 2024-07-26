«Тела вывезли через сутки»: появились новые подробности в деле без вести пропавших Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева

В течение всего времени, что ищут Сэсэг и Станислава, появлялось несколько различных версий о том, что именно могло произойти. Загадку исчезновения красавицы и ее знакомого пытались разгадать в том числе и в студии ток-шоу «Малахов» на федеральном канале. Предполагали, что молодые люди сбежали, поскольку находились в романтических отношениях, или что это тщательно продуманный пиар-ход. Некоторые и вовсе считали, что к исчезновению Сэсэг якобы причастен ее супруг. Но ни одна из них не подтвердилась и все осталось лишь на уровне слухов.