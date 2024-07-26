Отговаривали полицейские и риелторы: в Волгограде физрук продал квартиру, машину и отдал мошенникам 13 млн рублей

Рекордной суммы лишился в Волгограде физрук вуза после общения с телефонными аферистами. Мужчина перевел мошенникам на «безопасный» счет 13,1 миллиона рублей. Два миллиона 62-летний волгоградец взял в кредит, часть занял у знакомых, а еще лишился всех сбережений, машины и квартиры, которые продал за бесценок.
— Мужчине поочередно звонили от имени нескольких ведомств — Соцфонда, Росфинмониторинга и других, сообщая о зафиксированной попытке хищения средств с его счетов и намерении мошенников продать принадлежащую мужчине квартиру, — рассказали о стандартной схеме мошенничества в главке МВД по Волгоградской области.
При этом риелторам сразу показалась подозрительной попытка срочно продать квартиру по заниженной цене. О сомнительной сделке они предупредили не только решившегося на роковой шаг преподавателя вуза, но и полицию. После с мужчиной долго беседовали оперативники. Но тот категорическим отрицал, что на него давят мошенники. И все сделал так. как ему советовали по телефону.
После, поняв, что все же стал жертвой аферистов, волгоградец снова пришел в полицию и написал заявление. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве.
Для Волгограда это рекордная на сегодня сумма. В июле еще один волгоградец лишился квартиры и набрал кредитов после звонка якобы из Центробанка. Поверивший телефонным мошенникам 52-летний мужчина набрал долгов в разных банках на 700 тысяч рублей и срочно продал жилье вдвое дешевле рыночной цены. Аферисты нажились на 2,5 миллиона.
В то же время молодой волгоградец потерял более 5 миллионов, решив заработать на бирже. Все чаще оформляют кредиты на родителей дети и подростки, которым обещают за это валюту популярных игрушек.