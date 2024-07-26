Отговаривали полицейские и риелторы: в Волгограде физрук продал квартиру, машину и отдал мошенникам 13 млн рублей

При этом риелторам сразу показалась подозрительной попытка срочно продать квартиру по заниженной цене. О сомнительной сделке они предупредили не только решившегося на роковой шаг преподавателя вуза, но и полицию. После с мужчиной долго беседовали оперативники. Но тот категорическим отрицал, что на него давят мошенники. И все сделал так. как ему советовали по телефону.