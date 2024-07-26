Во время ремонта теплотрассы в Челябинске нашли скелет человека

Скелет человека нашли рабочие при ремонте теплотрассы на улице Российской, рядом с городской больницей № 5. Пока неизвестно, кем был этот человек и когда скончался.
— Скорее всего бездомный. Сколько пролежал, трудно сказать из-за тепла и сырости на теплотрассе. Пока ждем заключение эксперта, — сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.
Сейчас в этой истории разбираются следователи. Именно им предстоит узнать личность погибшего и детали его смерти.
— Следователем следственного отдела по Калининскому району города Челябинск устанавливаются обстоятельства произошедшего. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области.