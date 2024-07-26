Омичка отдала мошенникам почти 2 млн рублей за обслуживание номера телефона

Запаниковавшая горожанка позвонила по номеру «техподдержки», указанному в оповещениях, где ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и теперь на нее пытаются взять кредит. «Сотрудник Центробанка» сообщил, что нужно срочно взять кредит на ту же сумму.