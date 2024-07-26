Омичка отдала мошенникам почти 2 млн рублей за обслуживание номера телефона

36-летняя жительница Кировского округа отдала почти 2 млн рублей, поверив мошенникам. Женщине позвонил якобы представитель оператора сотовой связи и сообщил, что необходимо «продлить обслуживание абонентского номера». Для этого омичке нужно продиктовать цифры кода из СМС. Женщина продиктовала код, после чего на телефон посыпались оповещения о входе в личный кабинет Госуслуг.
Запаниковавшая горожанка позвонила по номеру «техподдержки», указанному в оповещениях, где ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и теперь на нее пытаются взять кредит. «Сотрудник Центробанка» сообщил, что нужно срочно взять кредит на ту же сумму.
Испуганная женщина взяла почти 2 млн рублей и отправила на счет злоумышленников. О том, что ее обманули, омичка поняла через неделю, когда обещанные мошенниками документы на аннуляцию кредита так и не пришли.