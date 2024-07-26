Могилевчанин получил ожоги обеих ног, поджигая кротовьи норы на даче

В приемное отделение первой Могилевской больницы белорус обратился вечером 25 июля. Мужчина 1976 года рождения получил ожоги обеих ног. Он рассказал врачам, что пытался избавиться от кротов на даче под Могилевом, поджигая их норы, залитые бензином, но в какой-то момент все пошло не по плану, и мужчина загорелся сам.