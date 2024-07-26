Уральского «вора в законе» Олега Сухочева приговорили к 13 годам колонии

Из Нижнего Тагила Сухач перебрался в Москву, а в 2012 году его задержали по подозрению в организации убийств и доставили под конвоем на Урал. В феврале 2014 года Свердловский облсуд назначил ему 20 лет заключения. Вскоре последовал новый судебный процесс. За вымогательство (ст. 163 УК РФ) и покушение на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) «авторитету» присудили 11 лет заключения. Путем частичного сложения приговоров общий срок составил 22 года колонии строгого режима.