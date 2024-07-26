Уральского «вора в законе» Олега Сухочева приговорили к 13 годам колонии

«Короновали» Олега Сухочева в ноябре 2008 года Аслан Усоян (Дед Хасан) и Вячеслав Иваньков (Япончик). По данным следствия, в период отбывания срока в красноярской колонии Сухач разрешал споры между заключенными и провел «кадровые перестановки» в местном криминальном сообществе.
Из Нижнего Тагила Сухач перебрался в Москву, а в 2012 году его задержали по подозрению в организации убийств и доставили под конвоем на Урал. В феврале 2014 года Свердловский облсуд назначил ему 20 лет заключения. Вскоре последовал новый судебный процесс. За вымогательство (ст. 163 УК РФ) и покушение на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) «авторитету» присудили 11 лет заключения. Путем частичного сложения приговоров общий срок составил 22 года колонии строгого режима.
Отбывать наказание его отправили сначала в ИК-8 Хабаровского края, где, как передает «Ъ», он получил около 20 взысканий за нарушение дисциплины. Летом 2019 года Сухача перевели в колонию Балашова (Саратовская область).
Через полгода Сухочева этапировали в колонию Минусинска (юг Красноярского края), где он провел «кадровые перестановки». Летом 2020 года в отношении Сухача возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.
В 2022 году Сысертский районный суд Свердловской области приговорил Олега Сухочева к 22 годам лишения свободы. По версии следствия, он в 2009 году по заказу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за рейдерство и организацию убийств, пытался физически устранить курганского бизнесмена Михаила Краснова.
«Я не вор и не вор в законе, чужое не похищал», — передают слова Сухача в прокуратуре, отметив, что вину он не признал. Приговор не вступил в законную силу.