В Башкирии осудили экс-начальника райотдела ГИБДД

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, подсудимый, купив в феврале 2022 года пассажирскую «ГАЗель», оформил ее на своего знакомого. Последний, не смотря на то, что был лишен водительских прав, стал водителем этой «маршрутки». При этом прибыль с незаконных перевозок с марта 2022 по март 2024 года получал полицейский. Он же и решал вопросы со своими коллегами, когда «ГАЗель» останавливали для проверки документов.