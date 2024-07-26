В Башкирии осудили экс-начальника райотдела ГИБДД

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, подсудимый, купив в феврале 2022 года пассажирскую «ГАЗель», оформил ее на своего знакомого. Последний, не смотря на то, что был лишен водительских прав, стал водителем этой «маршрутки». При этом прибыль с незаконных перевозок с марта 2022 по март 2024 года получал полицейский. Он же и решал вопросы со своими коллегами, когда «ГАЗель» останавливали для проверки документов.
Обвиняемого задержали сотрудники службы собственной безопасности МВД по РБ и УФСБ России по РБ при получении им выручки.
В итоге подсудимый свою вину признал. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Кстати, полицейского уволили в связи с утратой доверия.