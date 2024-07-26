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В Самаре опрокинулся самосвал на Ракитовском шоссе

Авария с участием крупногабаритного транспорта произошла 26 июля в Самаре.

Источник: соцсети

В пятницу, 26 июля, в Самаре на перекрестке проспекта Карла Маркса и Ракитовского шоссе произошел инцидент с участием крупногабаритного транспортного средства. Самосвал потерял устойчивость и опрокинулся на бок. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

— Выезд с проспекта Карла Маркса на Ракитовское шоссе. Грузовик перевернулся на бок, — написал автор опубликованных кадров.

В комментариях интернет-пользователи активно обсуждают возможные причины аварии, выдвигая несколько версий. Некоторые утверждают, что на участке слабая обочина. Согласно этой версии, данный фактор мог спровоцировать потерю равновесия тяжелой машины и последующее опрокидывание. Другие подошли к ситуации с юмором, заявив, что самосвал «прилег отдохнуть».