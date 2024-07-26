В Самаре опрокинулся самосвал на Ракитовском шоссе

В комментариях интернет-пользователи активно обсуждают возможные причины аварии, выдвигая несколько версий. Некоторые утверждают, что на участке слабая обочина. Согласно этой версии, данный фактор мог спровоцировать потерю равновесия тяжелой машины и последующее опрокидывание. Другие подошли к ситуации с юмором, заявив, что самосвал «прилег отдохнуть».