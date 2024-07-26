Мотоциклист пострадал в ДТП на пр. Дзержинского в Минске

Как рассказали правоохранители, 69-летний водитель Volkswagen поворачивал налево с ул. Уманской на пр. Дзержинского и не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, двигавшемуся в прямом встречном направлении. В результате легковушка столкнулась с мотоциклом, 36-летний мотоциклист с телесными повреждениями доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.



На месте происшествия работали сотрудники ГАИ столицы и следственно-оперативная группа.



Госавтоинспекция призывает водителей авто- и мототранспорта быть внимательными и осторожными при управлении транспортным средством, убеждаться в безопасности своих маневров. Следует помнить, что при повороте налево по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо.