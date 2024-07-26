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Нетрезвый омич на машине протаранил шлагбаум на ж/д переезде

Мужчину доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром омич в пьяном состоянии за рулем ВАЗ-2112 протаранил шлагбаум на ж/д переезде в Калачинском районе. В результате аварии мужчину с травмами доставили в больницу.

На нарушителя составили шесть протоколов:

— нарушение правил движения через железнодорожные пути;

— управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке;

— управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков;

— управление автомобилем водителем, не имеющим права управления;

— выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения;

— повреждение железнодорожного переезда.

После результата анализов будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности за воззрение в пьяном состоянии.

На данный момент по Омской области произошло 74 аварии с участием пьяных водителей. Погибли 6 человек и 117 были травмированы.