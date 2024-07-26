Прекращены поиски упавшего в ущелье на Алтае красноярского альпиниста

«Поиски прекращены. Ни живого, ни… После падения 22 июля в ущелье, с высоты больше километра, Павел выжил. И пока друг бежал сутки до базы за помощью, попытался выбраться сам. 24 июля МЧС нашли обрывок веревки — предполагают, что брата затянуло под ледник… Следы собаки Джесси, которая кинулась за братом, когда он упал в ущелье, тоже не нашли. Надеемся на чудо. Павел сильный, волевой, опытный… И он с Богом всегда. А наша Надежда жива… В этой жизни “сам себе не поможешь — никто не поможет, кроме Бога”, — пишет на странице в соцсетях сестра альпиниста.