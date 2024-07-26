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Прекращены поиски упавшего в ущелье на Алтае красноярского альпиниста

Спасатели так и не смогли найти альпиниста или его тело.

Источник: РИА "Новости"

В Горном Алтае завершили поиски упавшего в ущелье туриста из Красноярска. Об этом сообщили в алтайском МЧС.

Спасатели обследовали территорию падения альпиниста, смогли найти предметы экипировки — верёвки, альпинистскую станцию, страховки. Следы альпиниста теряются в районе сброса талых вод в ручей, уходящего под ледник Ирбисту протяженностью более 200 метров. Место выноса талых вод из-под ледника обследовано, элементов одежды, снаряжения не обнаружено.

Обследовать русло ручья в подлёдном пространстве ледника спасателям не представляется возможным. Альпиниста так и не удалось найти.

«Поиски прекращены. Ни живого, ни… После падения 22 июля в ущелье, с высоты больше километра, Павел выжил. И пока друг бежал сутки до базы за помощью, попытался выбраться сам. 24 июля МЧС нашли обрывок веревки — предполагают, что брата затянуло под ледник… Следы собаки Джесси, которая кинулась за братом, когда он упал в ущелье, тоже не нашли. Надеемся на чудо. Павел сильный, волевой, опытный… И он с Богом всегда. А наша Надежда жива… В этой жизни “сам себе не поможешь — никто не поможет, кроме Бога”, — пишет на странице в соцсетях сестра альпиниста.

Ранее сообщалось о том, что альпинист из Красноярска сорвался в ущелье с высоты 3 тысячи метров.