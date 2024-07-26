В Набережных Челнах крановщик с инфарктом эвакуирован с башенного крана

В Набережных Челнах произошел инцидент на строительной площадке, где крановщику стало плохо прямо в кабине башенного крана. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Используя альпинистское снаряжение и страховочную систему, спасатели организовали спуск мужчины по вертикальной лестнице с высоты 50 метров.
После спуска крановщика 1977 года рождения немедленно передали бригаде скорой помощи. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «инфаркт».
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