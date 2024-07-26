Заказчицу убийства бизнесмена из Троицка отдали под суд

— По данным следствия, в период с января по 11 февраля текущего года обвиняемая, находясь на территории Троицка и Южноуральска, с целью убийства 35-летнего предпринимателя приискала соучастников указанного преступления, вступила с ними в сговор на его совершение за денежное вознаграждение в размере шести миллионов рублей и создала условия для реализации задуманного, — рассказали в пресс-службе ведомства.