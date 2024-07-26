Заказчицу убийства бизнесмена из Троицка отдали под суд

— По данным следствия, в период с января по 11 февраля текущего года обвиняемая, находясь на территории Троицка и Южноуральска, с целью убийства 35-летнего предпринимателя приискала соучастников указанного преступления, вступила с ними в сговор на его совершение за денежное вознаграждение в размере шести миллионов рублей и создала условия для реализации задуманного, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Довести замысел до конца не удалось, поскольку приготовление к преступлению выявили сотрудники ФСБ. Они инсценировали убийство бизнесмена, чтобы задержать исполнителя и заказчика преступления.
Полину Иосифову обвиняют по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктам «б» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация и приготовление к убийству). С февраля она находится в СИЗО.
Часть 2 статьи 105 УК РФ предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы.
Девушка полностью признала свою вину.
После утверждения прокуратурой обвинительного заключения дело направили в суд.
Полина Иосифова состояла в близких отношениях с владельцем сети «Копеечка» Дмитрием Виноградовым, которого обвиняют в даче взятки мэру Троицка Александру Виноградову в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. Бизнесмен Борис Спиридонов, которого собирались убить, является фигурантом уголовного дела о посредничестве при передаче взятки градоначальнику. Александр Виноградов сейчас находится в СИЗО, а его однофамилец — под домашним арестом.