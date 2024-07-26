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Агенту СБУ прочат госизмену

Как стало известно «Ъ», обвинение в покушении на убийство, предъявленное ГСУ СКР Евгению Серебрякову, выданному России из Турции, в ближайшее время может стать более тяжким. За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт, а сотрудничество с СБУ квалифицировать как измену Родине.

Источник: Агентство «Москва»

Евгения Серебрякова доставили в московский аэропорт Внуково ночным рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Из этого же аэропорта ранним утром 24 июля он улетел в Бодрум после того, как заложил самодельную бомбу под автомобиль на Синявинской улице.

Сразу после прилета уроженца Волгоградской области доставили на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР), где ему были предъявлены обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ст. 30 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

Во время последующего допроса молодой человек сообщил следователям, что в феврале 2023 года он самостоятельно связался с представителями СБУ, которые выделили ему куратора, назвавшегося Ильей. С ним Серебряков несколько месяцев переписывался в мессенджерах, после чего они встретились в Стамбуле. Там фигуранту и было предложено взорвать офицера Минобороны, на что молодой человек согласился. Оплату накладных расходов для совершения преступления Илья взял на себя.

Компоненты для самодельной бомбы подрывник забрал из тайника, оборудованного в подмосковном городском округе Руза, после чего с помощью видеоинструкции Ильи собрал СВУ и заложил его под водительское кресло Тoyota Land Cruiser на севере Москвы.

Заминировав внедорожник, фигурант вылетел в Турцию, чтобы скрыться от правосудия. В Турции ему должны были передать украинский паспорт, а также около $20 тыс. за выполнение задания. Затем Евгений Серебряков намеревался перебраться на Украину, однако был задержан по российскому запросу.

Известно, что обвиняемый принимал участие в различных оппозиционных акциях, в том числе несанкционированных митингах. Помимо этого он прислуживал алтарником в католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии на Малой Грузинской улице.

Фигуранта установили в день взрыва, в результате которого военнослужащему оторвало ступни обеих ног. Для международного розыска Серебрякова заочно обвинили и арестовали Замоскворецким райсудом.

Учитывая обстоятельства произошедшего, по данным «Ъ», в окончательной редакции обвинения Серебрякову могут инкриминировать измену Родине (ст. 275 УК РФ) и терроризм (ст. 205 УК РФ), в связи с чем ему грозят два десятка лет заключения.