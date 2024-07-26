Агенту СБУ прочат госизмену

Евгения Серебрякова доставили в московский аэропорт Внуково ночным рейсом авиакомпании Turkish Airlines. Из этого же аэропорта ранним утром 24 июля он улетел в Бодрум после того, как заложил самодельную бомбу под автомобиль на Синявинской улице.
Сразу после прилета уроженца Волгоградской области доставили на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР), где ему были предъявлены обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ст. 30 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).
Во время последующего допроса молодой человек сообщил следователям, что в феврале 2023 года он самостоятельно связался с представителями СБУ, которые выделили ему куратора, назвавшегося Ильей. С ним Серебряков несколько месяцев переписывался в мессенджерах, после чего они встретились в Стамбуле. Там фигуранту и было предложено взорвать офицера Минобороны, на что молодой человек согласился. Оплату накладных расходов для совершения преступления Илья взял на себя.
Компоненты для самодельной бомбы подрывник забрал из тайника, оборудованного в подмосковном городском округе Руза, после чего с помощью видеоинструкции Ильи собрал СВУ и заложил его под водительское кресло Тoyota Land Cruiser на севере Москвы.
Заминировав внедорожник, фигурант вылетел в Турцию, чтобы скрыться от правосудия. В Турции ему должны были передать украинский паспорт, а также около $20 тыс. за выполнение задания. Затем Евгений Серебряков намеревался перебраться на Украину, однако был задержан по российскому запросу.
Известно, что обвиняемый принимал участие в различных оппозиционных акциях, в том числе несанкционированных митингах. Помимо этого он прислуживал алтарником в католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой девы Марии на Малой Грузинской улице.
Фигуранта установили в день взрыва, в результате которого военнослужащему оторвало ступни обеих ног. Для международного розыска Серебрякова заочно обвинили и арестовали Замоскворецким райсудом.
Учитывая обстоятельства произошедшего, по данным «Ъ», в окончательной редакции обвинения Серебрякову могут инкриминировать измену Родине (ст. 275 УК РФ) и терроризм (ст. 205 УК РФ), в связи с чем ему грозят два десятка лет заключения.