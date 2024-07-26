Агенту СБУ прочат госизмену

Во время последующего допроса молодой человек сообщил следователям, что в феврале 2023 года он самостоятельно связался с представителями СБУ, которые выделили ему куратора, назвавшегося Ильей. С ним Серебряков несколько месяцев переписывался в мессенджерах, после чего они встретились в Стамбуле. Там фигуранту и было предложено взорвать офицера Минобороны, на что молодой человек согласился. Оплату накладных расходов для совершения преступления Илья взял на себя.