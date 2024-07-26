Семилетняя девочка с инсультом попала в реанимацию в Волгограде

Как рассказала мать ребенка, малышка внезапно упала за городом, когда семья собиралась возвращаться от бабушки домой. После у девочки парализовало левую половину тела.
— Сначала мы подумали, что это просто перевозбуждение. Тем более, было очень жарко. Она быстро отошла, но потом снова упала. Вызвали скорую помощь, ее отвезли в больницу, — рассказала «Блокноту» мама ребенка.
Случилось это 20 июля, когда в Волгограде стояла 35-градусная жара. Сейчас малышка приходит в себя в детской областной больнице. После нескольких дней в реанимации ее перевели в обычную палату.
— Состояние стабильное, получает необходимую помощь, включая раннюю реабилитационную, в рамках полиса ОМС, — рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ БЫВАЕТ У СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ НА МИЛЛИОН.
Случай редчайший. Инсульт в юном возрасте случается лишь у семерых детей на миллион.
— Частота ишемического инсульта по данным бюро медицинской статистики составляет 0,7 и 1,0 на 100 тысяч детского населения. Из них 70% по ишемическому типу, 30% по геморрагическому типу, — комментирует главный внештатный детский специалист невролог комитета здравоохранения Волгоградской области Ольга Петренюк.
Артериальный ишемический инсульт возникает у малышей не на ровном месте. Среди факторов риска генетические заболевания.
— К факторам риска инсульта у детей можно отнести генетически обусловленные васкулопатии, инфекции, гематологические/тромботические факторы, аутоиммунные заболевания, митохондриальную цитопатию, интоксикацию, пролонгированный вазоспазм, — продолжает невролог.
ВПЕРЕДИ ДОЛГАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.
Сейчас у разбитой инсультом малышки парализована половина тела. После выписки из больницы ее ждет долгая реабилитация. Родным посоветовали пройти ее в столичной клинике, где день обходится в 20 тысяч рублей. Мама работает воспитателем детского сада, таких денег у семьи нет. Но неравнодушные волгоградцы объявили сбор в социальных и сетях и всего за несколько дней собрали им в помощь более полумиллиона.
Волгоградские врачи говорят, что реабилитация девочке положена бесплатно по полису ОМС. С первых дней в больнице ребенку с инсультом проводят лечение положением, дыхательную, артикуляционно-мимическую и пальчиковую гимнастику, делают ЛФК по суставам. При выписке детей направляют в реабилитационное отделение областной больницы, а также в специализированные федеральные центры.