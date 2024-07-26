Семилетняя девочка с инсультом попала в реанимацию в Волгограде

Сейчас у разбитой инсультом малышки парализована половина тела. После выписки из больницы ее ждет долгая реабилитация. Родным посоветовали пройти ее в столичной клинике, где день обходится в 20 тысяч рублей. Мама работает воспитателем детского сада, таких денег у семьи нет. Но неравнодушные волгоградцы объявили сбор в социальных и сетях и всего за несколько дней собрали им в помощь более полумиллиона.