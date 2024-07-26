Стало известно, сколько заработал Булгаков

Согласно данным деклараций, с которыми ознакомились РИА Новости, у Булгакова доход в 2018 году составил более 15 миллионов рублей, вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 квадратных метров.
Остальное имущество семьи записано на его жену. Это три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки, жилой дом площадью более 620 квадратных метров — и тот, и другой были приобретены в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации 2019 года, также записан на нее. Автомобиль был куплен в 2013 году вместо другого кроссовера Lexus.
Доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тысяч рублей. Аналогичные суммы жена бывшего замминистра обороны зарабатывала на протяжении 2009−2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с жилым домом, который был записан на ее имя. Общий доход в тот год превысил 10 миллионов рублей.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.