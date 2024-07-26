Стало известно, сколько заработал Булгаков

Остальное имущество семьи записано на его жену. Это три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки, жилой дом площадью более 620 квадратных метров — и тот, и другой были приобретены в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации 2019 года, также записан на нее. Автомобиль был куплен в 2013 году вместо другого кроссовера Lexus.