Жительница Приднестровья облила мужа бензином и подожгла: «Он выключил свет и телевизор, а я споткнулась и упала»

В одном из сёл Слободзейского района 24 июля гражданские супруги поругались поздно вечером буквально из-за пустяка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Он, укладываясь спать, выключил свет и телевизор. Она в темноте шла в кухню, споткнулась, упала, обиделась.
Слово за слово, 37-летняя женщина избраннику стала угрожать: ещё одно оскорбление — оболью бензином и подожгу. Мужчина не поверил. Как оказалось, напрасно.
Уже через минуту подруга окатила его горючей смесью из пластиковой бутылки. Приблизительно стакан бензина вмиг оказался на руках обидчика. Щелчок зажигалки — и муж загорелся.
Пока 42-летний мужчина пытался сбить пламя, испуганная женщина вызвала и скорую, и милицию. Пострадавшего доставили в реанимацию Днестровской городской больницы. Врачи диагностировали сильные ожоги плеч и предплечий.
Виновнице происшествия за жуткий метод самозащиты может грозить уголовная ответственность.