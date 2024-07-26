«Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло», — утверждает он.
По мнению Мосийчука, ВСУ продолжат оставлять территории, так как военное командование не желает решать возникающие проблемы.
«Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою, до последнего», — сказал он.
Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.
В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.
* Запрещенная в России террористическая организация.