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«Все командование рот погибло»: в Киеве рассказали о ЧП в ДНР

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ попали в тактическое окружение под Прогрессом в ДНР, а все командование рот погибло, заявил бывший заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу «Politeka».

Источник: РИА "Новости"

«Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло», — утверждает он.

По мнению Мосийчука, ВСУ продолжат оставлять территории, так как военное командование не желает решать возникающие проблемы.

«Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть, но не на смерть противника, а на свою, до последнего», — сказал он.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.

В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.

* Запрещенная в России террористическая организация.