Трехлетняя девочка пострадала в ДТП под Магнитогорском

Вечером 25 июля на трассе в Агаповском районе автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 35-летнего мужчины занесло на мокрой дороге, и она столкнулась на встречной полосе с Audi, где ехала семья с трехлетней девочкой. В результате ДТП ребенок и взрослый пассажир иномарки получили тяжелые увечья, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.