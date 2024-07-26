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Трехлетняя девочка пострадала в ДТП под Магнитогорском

Виновник аварии не справился с управлением на мокрой дороге.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 25 июля на трассе в Агаповском районе автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 35-летнего мужчины занесло на мокрой дороге, и она столкнулась на встречной полосе с Audi, где ехала семья с трехлетней девочкой. В результате ДТП ребенок и взрослый пассажир иномарки получили тяжелые увечья, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Авария случилась на 35-м километре автодороги Магнитогорск — Кизильское.

Водитель отечественной легковушки также получил различные травмы и вывих сустава. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Магнитогорска.