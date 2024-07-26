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Группировка «Центр» за неделю отразила 42 атаки ВСУ и уничтожила два Abrams

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» в течение недели улучшили тактическое положение, отразили 42 атаки, ВСУ потеряли до 2525 военнослужащих, пять танков, в том числе два Abrams, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” в течение недели улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям восьми соединений ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, подразделения группировки отразили 42 контратаки штурмовых групп ВСУ.

«За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих, пять танков, в том числе два Abrams производства США, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны.