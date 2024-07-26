Группировка «Центр» за неделю отразила 42 атаки ВСУ и уничтожила два Abrams

«За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих, пять танков, в том числе два Abrams производства США, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны.