Группировка «Центр» за неделю отразила 42 атаки ВСУ и уничтожила два Abrams

«Подразделения группировки войск “Центр” в течение недели улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям восьми соединений ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады “Лють” национальной полиции Украины», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, подразделения группировки отразили 42 контратаки штурмовых групп ВСУ.
«За неделю на данном направлении потери противника составили до 2525 военнослужащих, пять танков, в том числе два Abrams производства США, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны.