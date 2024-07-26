Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич решил искупаться в Иртыше и чуть не утонул

Спасателям удалось спасти тонущего мужчину.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня омские спасатели спасли от смерти тонущего в Иртыше мужчину, который решил искупаться. Для плавания омич выбрал необорудованный для этих целей участок реки.

Инцидент произошел в районе дома № 2 на улице Кемеровская. Спасатели на борту катера спасли из воды тонущего омича. От госпитализации мужчина отказался.

В МЧС напомнили омичам, что не стоит плавать в незнакомом месте, не заплывать за буйки и не идти в воду, если не умеете плавать.

Напомним, как писал KP.RU, полиция возбудила уголовное дело по факту кражи моста в Рязанской области.