Омич решил искупаться в Иртыше и чуть не утонул

Сегодня омские спасатели спасли от смерти тонущего в Иртыше мужчину, который решил искупаться. Для плавания омич выбрал необорудованный для этих целей участок реки.
Инцидент произошел в районе дома № 2 на улице Кемеровская. Спасатели на борту катера спасли из воды тонущего омича. От госпитализации мужчина отказался.
В МЧС напомнили омичам, что не стоит плавать в незнакомом месте, не заплывать за буйки и не идти в воду, если не умеете плавать.
Напомним, как писал KP.RU, полиция возбудила уголовное дело по факту кражи моста в Рязанской области.