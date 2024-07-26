Прокуратура проверяет детский лагерь в Нижнем Тагиле, где из окна выпал ребенок

— По имеющейся на данный момент информации, во время тихого часа подросток вместе с другим мальчиком находился в комнате, где они проживали, — прокомментировали в прокуратуре Свердловской области. — Подросток решил посмотреть в окно, с этой целью он забрался на подоконник, после чего через некоторое время выпал из окна второго этажа.