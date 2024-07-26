Прокуратура проверяет детский лагерь в Нижнем Тагиле, где из окна выпал ребенок

В четверг, 25 июля, в Нижнем Тагиле выпал из окна второго этажа 7-летний мальчик. Это случилось в детском оздоровительном комплексе «Звездный». Ситуацией заинтересовались сотрудники прокуратуры Свердловской области.
— По имеющейся на данный момент информации, во время тихого часа подросток вместе с другим мальчиком находился в комнате, где они проживали, — прокомментировали в прокуратуре Свердловской области. — Подросток решил посмотреть в окно, с этой целью он забрался на подоконник, после чего через некоторое время выпал из окна второго этажа.
Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения с различными травмами для оказания медицинской помощи.
Мальчика доставили в городскую больницу в реанимацию. В пятницу, 26 июля, в медицинском учреждении сообщили, что его перевели в хирургическое отделение.
— Предварительно, на окнах в здании оздоровительного комплекса отсутствовали блокирующие устройства, препятствующие свободному открытию окон детьми, — добавили в надзорном ведомстве. — Прокуратура выясняет обстоятельства травмирования ребенка. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского лагеря. По результатам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на пресечение подобных происшествий впредь.