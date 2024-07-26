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Пожар в школьной котельной произошел в Жамбылской области

Тараз. 26 июля. КазТАГ — Пожар в школьной котельной произошел в Жамбылской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

«26 июля 2024 года в 11.03 поступило сообщение о возгорании котельной средней школы имени М. Ауэзова № 12 в селе Туктыбай Жуалынского района Жамбылской области. На место происшествия оперативно выехали пять человек личного состава и два пожарных автомобиля из пожарной части № 7 Жуалынского района. Прибыв на место, пожарные-спасатели обнаружили, что крыша котельной, находящейся в 8 м от строящейся школы, охвачена огнем и приступили к тушению», — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных пожар локализован в 11.35 и полностью ликвидирован в 11.40.

«Площадь пожара составила 75 кв.м. Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня на котельную и спасли ее от пожара. Пострадавших нет. Однако в результате пожара были уничтожены крыша котельной и две складские комнаты. В настоящее время сотрудники службы гражданской защиты выясняют причины возгорания и оценивают причиненный ущерб», — сказано в сообщении.

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