Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Задержанный экс-замглавы министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков лоббировал интересы коммерческих структур и получал от них откаты при заключении контрактов с Минобороны РФ, была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.