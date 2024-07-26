Источник РИА Новости раскрыл подробности о деле Булгакова

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО «Бутырка».
Как рассказал РИА Новости источник, Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» (город Грязи, Липецкая область), используя служебное положение. Следственный комитет России возбудил против руководства АО уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).
«Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции», — рассказал источник.
Кроме того, сообщил источник, Булгаков лоббировал заключение контрактов МО РФ с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты.
«Возбуждено уголовное дело, идет следствие», — сказал источник.