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Уровень воды в реках может подняться до критической отметки в Иркутской области

26 июля, а также ночью 27 июля ожидается повышение уровня воды на реке Икей в районе села Икей Тулунского района.

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Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

Вода может подняться до отметки в 425−455 см, в то время как критический уровень воды составляет 430 см. Также может затопить пониженные участки местности. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— 27 июля на реке Бирюсе в районе Бирюсинска продолжится повышение уровня воды до 470−500 см при «критике» 480 см, частичное затопление территории населенного пункта, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Сейчас круглосуточно ведется контроль над гидрометеорологическими параметрами. Это касается и дополнительных постов. При возникновении ЧС стоит обращаться в МЧС России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории детского образовательного центра «Олимпиец» обнаружили опасное растение под названием борщевик.