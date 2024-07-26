Уровень воды в реках может подняться до критической отметки в Иркутской области

Вода может подняться до отметки в 425−455 см, в то время как критический уровень воды составляет 430 см. Также может затопить пониженные участки местности. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— 27 июля на реке Бирюсе в районе Бирюсинска продолжится повышение уровня воды до 470−500 см при «критике» 480 см, частичное затопление территории населенного пункта, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Сейчас круглосуточно ведется контроль над гидрометеорологическими параметрами. Это касается и дополнительных постов. При возникновении ЧС стоит обращаться в МЧС России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории детского образовательного центра «Олимпиец» обнаружили опасное растение под названием борщевик.