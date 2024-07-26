Появились подробности о загоревшемся на Красной площади человеке

74-летнего мужчину, по предварительным данным, в 2023 году обвинили в срыве поставок для нужд обороны, в том числе для СВО в рамках гособоронзаказа. В концерн «Ростех» также поступила жалоба на Арсеньева, где его обвинили в воровстве документации на продукцию другого предприятия.