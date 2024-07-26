Полковник Ходаренок: осенью ВСУ будут способны только на локальные контрудары

Это, безусловно, далеко не все, что требуется для успеха. В этом перечне десятки и сотни позиций. Однако пока ничем подобным ВСУ в необходимых объемах не располагают. Нет сомнений, помощь от коллективного Запада Украине продолжает поступать и, более того, налицо явная тенденция ее увеличения. Но поставки вооружениий и техники еще весьма далеки до тех цифр, при достижении которых ВСУ смогут проводить успешные наступательные операции хотя бы оперативного уровня.