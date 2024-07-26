Полковник Ходаренок: осенью ВСУ будут способны только на локальные контрудары

Украинское руководство на фоне разговоров о готовности к переговорам усиленно готовится к военной операции против ВС РФ. Об этом сообщает германское издание Bild. По данным таблоида, ВСУ готовится «к локальным контратакам, начиная с осени». Способны ли ВСУ на новое контрнаступление и когда его можно ожидать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
По данным Bild, военно-политическое руководство в Киеве незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне проинформировало участников Североатлантического альянса о новом контрнаступлении предстоящей осенью.
Представители ВСУ сообщили, что новая волна мобилизации позволила сформировать несколько бригад и осуществить доукомплектование частей и соединений на переднем крае до полного штата, и приступить к подготовке резервов. И все это, по мнению немецкого издания, может привести «к локальным контратакам, начиная с осени».
Обратим внимание на существенную разницу в терминологии — в публикации германского издания речь идет то о «военной операции», то о новом контрнаступлении, то о «локальных контратаках, начиная с осени».
Контрнаступление или контратаки?
Для начала уточним, что войска могут проводить контратаки, контрудары, наступательные операции оперативного и оперативно-стратегического уровня, наконец, стратегические наступательные операции на театре военных действий. Термин «контрнаступление», по большому счету, все-таки из области политологии, нежели чем из Руководства по подготовке и проведению операций. В этом пособии оно называется несколько по-другому — «контрнаступательная операция».
Что касается Вооруженных сил Украины, то в настоящее время у них сил и средств для успешного осуществления наступательных операций оперативного и оперативно-стратегического уровня явно недостаточно.
Уже неоднократно говорилось, что для разгрома противника в подобных действиях требуется господство в эфире и в воздухе, общее огневое превосходство, соединения инженерных войск на совершенно ином уровне (от инженерно-саперных и понтонно-мостовых бригад до бригад штурма и разграждения).
И, наконец, требуется банальное численное превосходство над противником в людях и технике, тем более — многократное на участках прорыва. Уточним, что под господством в эфире (не все понимают исключительную важность решения этой задачи) мы подразумеваем полное подавление систем управления войсками и оружием противостоящего противника.
Это, безусловно, далеко не все, что требуется для успеха. В этом перечне десятки и сотни позиций. Однако пока ничем подобным ВСУ в необходимых объемах не располагают. Нет сомнений, помощь от коллективного Запада Украине продолжает поступать и, более того, налицо явная тенденция ее увеличения. Но поставки вооружениий и техники еще весьма далеки до тех цифр, при достижении которых ВСУ смогут проводить успешные наступательные операции хотя бы оперативного уровня.
Наиболее показательный пример в этом плане — боевой и численный состав Воздушных сил Украины. Для того, чтобы завоевать безусловное господство в воздухе, украинской авиации требуется (по самым минимальным оценкам) не менее двух сотен многофункциональных истребителей F-16 (отнюдь не 128, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский).
Причем далеко не только боевых машин этого типа. Сюда же надо приплюсовать самолеты ДРЛО и У (не менее 12−15), постановщики помех (не менее 20), десятки самолетов-заправщиков, машин радио- и радиотехнической разведки и пр. Подобного уровня Воздушные силы Украины в самом лучшем случае смогут достичь не ранее осени 2025-го, а то и 2026 года.
Поэтому, скорее всего, этой осенью (а, напомним, до нее остался всего один месяц) ВСУ в лучшем случае смогут проводить «локальные контратаки».
НАТО в помощь.
Что же касается наступательных операций оперативного и оперативно-стратегического масштаба, то ВСУ их смогут успешно проводить только в том случае, если на их стороне выступит чуть ли не весь военный блок НАТО.
То есть, к примеру, на Запорожском направлении появятся несколько американских дивизий, а на Донецком — все боеспособные соединения германской армии и вооруженных сил Великобритании.
Помимо всего прочего, на украинских аэродромах будет базироваться несколько крыльев (в ВКС ВС РФ это формирование примерно соответствует авиационной дивизии) Объединенных военно-воздушных сил НАТО.
Возможен и другой вариант — Дональда Трампа избирают президентом США. И он создает программу ленд-лиза для Украины на сумму в $500 млрд. И снимает все имеющиеся на сегодня ограничения как на поставку всех образцов американского оружия, так и на его применение по территории Российской Федерации.
Даже если это и произойдет (а в реальности подобного развития событий все-таки есть большие сомнения), то опять-таки — контрнаступательная операция ВСУ станет возможной явно не раньше осени 2025 года ???(помимо длительных сроков реализации программы ленд-лиза, напомним только одну дату — новый президент США вступит в должность только в январе следующего года)...
А пока наиболее реальными осенью именно этого года могут быть разве что «локальные контратаки» ВСУ на тех или иных участках линии боевого соприкосновения. Успех их крайне проблематичен, а вот то, что подобные действия ВСУ будут стоить Украине новых десятков тысяч убитых и раненых военнослужащих, сомневаться уже не приходится.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).